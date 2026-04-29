In occasione del centenario della prima di Turandot, si accendono i riflettori su due produzioni recenti. Da un lato, la rappresentazione dell’ultima opera di Puccini, considerata una tragedia, dall’altro, il progetto dedicato a Gianni Schicchi, che si distingue come una commedia. La programmazione musicale si concentra su queste due facce del compositore, offrendo al pubblico un confronto tra le atmosfere contrastanti delle sue opere.

E’ tempo di Puccini nel centenario della prima di Turandot. Se Turandot è la tragedia, Gianni Schicchi à la commedia. E nelle idee di Pratolirica (il condizionale è d’obbligo) ci sarebbe quella di allestire al Politeama quel Puccini del 1918: bella idea, ancora instabile come gli enigmi di Turandot. Gianni Schicchi, anello comico del tragico Trittico con Tabarro e Suor Angelica. Ancora la simbologia del numero dei tre enigmi e del triplice grido di sfida dell’eroe, quello di Vincerò, nell’opera incompiuta di cui si celebra quest’anno il secolo della prima alla Scala, il 25 aprile 1926. Anche nello Schicchi il tema è quello della morte, del trapasso, qui giocato in farsa toscana quasi carnascialesca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pratolirica, l’ultima Turandot. E il progetto Gianni Schicchi

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