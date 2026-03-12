Al PalabancaEventi il libro di Mauro Molinaroli su Gianni Schicchi

Lunedì 16 marzo al PalabancaEventi di via Mazzini si terrà la presentazione del nuovo libro di Mauro Molinaroli, intitolato

"Gianni Schicchi, l'uomo, Bobbio, e il cinema di Marco Bellocchio": questo il titolo dell'ultima fatica editoriale di Mauro Molinaroli che verrà presentato lunedì 16 marzo al PalabancaEventi di via Mazzini (ore 18) per iniziativa della Banca di Piacenza, che ha sostenuto l'iniziativa editoriale. Il volume sarà illustrato dall'autore in dialogo con il giornalista Matteo Prati. Nel libro troviamo tante immagini in bianco e nero de I pugni in tasca, e scene di Buongiorno, notte, Vacanze in Valtrebbia, L'ora di...

