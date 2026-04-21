Salute della donna screening e consulenze gratuite in tutta la provincia | il programma dell' Open Day

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, il 22 aprile 2026, l’azienda sanitaria locale di Foggia ha pianificato un programma di iniziative sul territorio provinciale. L’obiettivo è offrire ascolto, consulenze e screening gratuiti dedicati alle donne, con l’intento di promuovere la prevenzione e sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari. Le attività si svolgeranno in diverse sedi distribuite nella provincia durante tutta la giornata.