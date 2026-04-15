Il 15 aprile si è tenuto un open day gratuito promosso da Kormed in diverse strutture della Toscana e su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione, offrendo servizi di screening e consulenze gratuite alla popolazione. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini, che hanno potuto accedere a controlli di salute senza costi, in un contesto di sensibilizzazione sulla prevenzione.

Arezzo, 15 aprile 2026 – In occasione della G iornata Nazionale della Prevenzione, Kormed - network sanitario del Gruppo Clariane Italia, la realtà italiana della community della salute Clariane, principale punto di riferimento in Europa per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei momenti di fragilità - promuove un programma di open day gratuiti su scala nazionale, coinvolgendo sei strutture in Toscana con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e favorire l’accesso a percorsi di diagnosi precoce. Dal 20 aprile al 3 maggi o, le strutture sanitarie Kormed apriranno le proprie porte ai cittadini offrendo gratuitamente screening, visite specialistiche e consulenze in diverse aree cliniche, grazie al lavoro di équipe multidisciplinari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute e prevenzione: Kormed promuove open day gratuiti nelle strutture toscane e su tutto il territorio nazionale

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