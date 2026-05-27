Opel ha annunciato il debutto della Mokka GSE, un modello elettrico da 281 cavalli, destinato ai rally. La casa automobilistica tedesca, parte del gruppo Stellantis, sta rafforzando la sua presenza nel motorsport elettrico. Contestualmente, Opel si prepara a partecipare alla stagione 13 del campionato di Formula E, con le nuove monoposto Gen4, e ha lanciato una nuova edizione dell’Adac Opel Rally Cup.

Opel, il solo marchio tedesco del gruppo Stellantis, accompagna la propria svolta elettrica con l’ingresso nel mondiale di Fia di Formula E nel quale debutta a fine anno con l’avvio della stagione 13 e le nuove monoposto Gen4 e con una nuova edizione dell’ Adac Opel Rally Cup. Il campionato monomarca scatta nel fine settimana dai Paesi Bassi con il Rally Ele di Eindhoven (131 chilometri e 12 stage) con 16 equipaggi al via (due sono “ospiti”), tra cui uno italiano, più precisamente sardo, composto dal 19enne Valentino Ledda e dal suo navigatore Claudio Mele. La casa del Fulmine ha però cambiato macchina, che non sarà più la Corsa a zero emissioni impiegata finora, ma la Mokka da 281 Cv (più del doppio della potenza della berlina con la quale tra il 2021 e il 2025 sono stati percorsi 61. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Opel accelera nei rally elettrici, debutta la Mokka GSE da 281 cavalli

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