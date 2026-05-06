Opel Corsa Gse | primi dettagli della berlina sportiva elettrica

Durante il salone di Parigi di ottobre verrà svelata la Opel Corsa Gse, una berlina sportiva alimentata da un motore elettrico. Il modello promette elevate prestazioni e si distingue per il suo design compatto. La presentazione ufficiale includerà dettagli sul motore e le caratteristiche tecniche, mentre l’azienda non ha ancora fornito informazioni sui prezzi o sulla disponibilità sul mercato.

Nel 2025, Opel ha riportato all'interno della propria offerta il marchio Gse. Nato negli anni Settanta come GSE per indicare le vetture più sportive della casa, nella contemporaneità caratterizzata dalla transizione energetica a queste qualità affianca l'elettrico. Dopo aver lanciato sul mercato la nuova Opel Mokka Gse completamente elettrica e aver presentato il concept Opel Corsa Gse Vision Gran Turismo, la casa del fulmine ha deciso di ampliare nuovamente la propria offerta di elettriche sportive con la nuova Opel Corsa Gse. La variante ad alte prestazioni sarà lanciata nel corso dell'anno e sarà presentata ufficialmente durante il salone dell'auto di Parigi in ottobre.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Opel Corsa Gse: primi dettagli della berlina sportiva elettrica Notizie correlate Leggi anche: Zeekr 7GT, la berlina elettrica sportiva per il debutto in Italia Rally elettrici: definito il calendario 2026 con l’Italia protagonista a Sanremo. Opel Mokka GSE Rally al via.Il 2026 segnerà l'inizio di una nuova era nel mondo dei rally con l'ADAC Opel GSE Rally Cup, la prima competizione monomarca interamente elettrica. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuova Opel Corsa GSE: elettrizzante resurrezione della 'Hot Hatch'; Opel Corsa GSE elettrica: 281 CV, Torsen e 0-100 in 5,5 secondi | Quattroruote.it; Debutta la Opel Corsa più potente della storia; Opel Corsa GSE, l’elettrica da 281 cavalli che ha tanta voglia di divertire. Opel Corsa GSE: elettrizzante resurrezione della 'Hot Hatch'Nessun'altra Opel di produzione accelera più velocemente: da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi! Tutto grazie alla potenza di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia ... gpone.com Nuova Opel Corsa GSE: la hot hatch elettrica riporta il divertimento di guida nell’era zero emissioniOpel rilancia la tradizione delle compatte sportive con la nuova Corsa GSE: 281 CV elettrici, accelerazione da sportiva pura e design ispirato alle icone degli anni ’80. Ecco perché questa hot hatch s ... automoto.it Opel Corsa GSE: 281 CV per la hot hatch elettrica più potente di sempre - facebook.com facebook La nuova #Opel #CorsaGSE porta la sportività nell’era elettrica: 281 CV, 345 Nm e 0-100 km/h in 5,5 secondi. Batteria da 51 kWh e autonomia stimata intorno ai 350 km, con soluzioni tecniche come differenziale Torsen e assetto dedicato. motorionline.com/op x.com