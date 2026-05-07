Nuova Opel Corsa GSE | 281 CV elettrici e 0-100 in 5,5 sec?

Nel 2026 arriverà la nuova Opel Corsa GSE, una versione completamente elettrica della compatta tedesca. Con una potenza di 207 kW, pari a 281 cavalli, questa hot hatch promette di accelerare da 0 a 100 kmh in circa 5,5 secondi. La presentazione ufficiale è prevista per ottobre, durante il Salone dell’Auto di Parigi. La vettura rappresenta la versione più potente mai prodotta della Corsa.

Opel rilancia la Corsa nella sua versione più estrema di sempre. La nuova Opel Corsa GSE è una hot hatch completamente elettrica da 207 kW (281 CV), in arrivo nel 2026 con debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Parigi a ottobre. Le prime foto ufficiali sono state diffuse da Opel il 6 maggio, insieme alla scheda tecnica completa. È la Opel Corsa di produzione più potente di tutti i tempi, ed è la risposta diretta a Peugeot e-208 GTi e Lancia Ypsilon HF, sue gemelle di piattaforma. 281 CV elettrici, 0-100 in 5,5 secondi. Il motore elettrico anteriore eroga 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia. Lo 0-100 kmh è coperto in 5,5 secondi e la velocità massima è di 180 kmh.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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#opel #opelcorsa #opelcorsagse Opel annuncia l’arrivo nel 2026 della nuova Corsa GSE, che sarà esposta al Salone dell’Auto di Parigi, in programma ad ottobre; nel frattempo, ha diffuso le prime foto ufficiali della vettura. - facebook.com facebook