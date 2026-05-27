Cuba ha risposto alle dichiarazioni di un senatore statunitense, definendo le sue accuse prive di senso logico. La replica arriva dopo che il politico aveva sostenuto che Cuba rappresentasse una minaccia per gli Stati Uniti, nonostante la sua dimensione ridotta. Cuba ha contestato l’idea che un’isola piccola possa rappresentare un pericolo nucleare per una superpotenza come gli USA, respingendo le affermazioni come infondate.

? Punti chiave Perché Cuba ritiene le accuse di Rubio prive di senso logico?. Come può un'isola piccola minacciare una superpotenza nucleare come gli USA?. Quale ruolo giocano i droni russi e cinesi nella tensione diplomatica?. Perché il passato di Raúl Castro viene usato contro l'amministrazione attuale?.? In Breve Rodríguez contesta la competenza di Rubio per la sua mancata nascita a Cuba.. L'isola conta 10 milioni di abitanti su 100 mila quadrati di territorio.. La polemica riguarda la fornitura di droni militari da Russia e Cina.. L'accusa cubana cita dossier su Raúl Castro per giustificare la pressione politica.. A New York, durante una sessione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha lanciato duri attacchi contro il segretario di Stato americano Marco Rubio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ONU, Cuba attacca Rubio: ‘Le sue accuse sono prive di senso logico

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THE FRAGILE LITTLE MAN BABY Kidnapped Maduro Because of Spite, Grievance & White Entitlement

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