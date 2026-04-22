Le intolleranze alimentari vengono spesso confuse con le allergie, ma sono condizioni diverse che richiedono diagnosi e trattamenti differenti. La disinformazione in questo ambito può portare a diete sbagliate o dannose, prive di basi scientifiche. È importante distinguere tra i due termini, poiché le reazioni a determinati alimenti differiscono per modalità e gravità. Una corretta informazione può aiutare a evitare approcci inutili o dannosi per la salute.

Occhio a non confondere allergie e intolleranze, termini spesso usato impropriamente, ovvero come ’sinonimi’, in presenza di reazioni ad alimenti: sono patologie completamente diverse che richiedono comportamenti diversi, così come accertamenti e approcci terapeutici specifici. Anche i rischi sono distinti. "Le intolleranze non hanno nulla a che vedere con le allergie, che però devono essere valutate dallo specialista allergologo, per evitare una disinformazione che spesso porta ad effettuare delle diete prive di senso, ed anzi dannose, squilibrate", dice l’allergologo Marco Saletti. "Quando parliamo di allergie ed intolleranze facciamo di solito riferimento agli alimenti come latte o frumento – spiega Saletti –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le intolleranze sono un’altra cosa: "La disinformazione porta a fare diete prive di senso e dannose"

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