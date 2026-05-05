Trump attacca ancora il Papa | Sta mettendo in pericolo molti cattolici Le nuove accuse a due giorni dalla visita di Rubio in Vaticano

Due giorni prima della visita di un politico statunitense in Vaticano, l’ex presidente ha nuovamente criticato il Papa, dichiarando che le sue azioni potrebbero mettere in pericolo molti cattolici e altre persone. L’intervista è stata rilasciata durante una trasmissione radiofonica, dove ha espresso questa opinione senza fornire dettagli specifici sulle sue affermazioni. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra le parti.

Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. «Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e altre persone», afferma il presidente statunitense in un’intervista con Hugh Hewitt sul Salem News Channel. «Per lui – aggiunge – sarebbe accettabile che l’Iran possieda un’arma nucleare». Le dichiarazioni arrivano a due giorni dalla visita in Vaticano del Segretario di Stato Marco Rubio, prevista giovedì 7 maggio alle 11.30 al Palazzo Apostolico. Tra gli obiettivi della missione, anche quello di riallacciare i rapporti tra Washington e la Santa Sede dopo le tensioni delle ultime settimane. Le accuse di Trump al Pontefice. Non è la prima volta che Trump prende di mira il Papa.🔗 Leggi su Open.online

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