Delegazione Apamri in visita al prefetto di Bari Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica italiana

Una delegazione dell'Associazione Apamri ha incontrato il prefetto di Bari per discutere di questioni legate alla solidarietà e ai valori civici. Durante l'incontro sono stati affrontati temi di interesse istituzionale, con un focus sui rapporti tra associazioni e istituzioni pubbliche. La visita si inserisce in un ciclo di incontri finalizzati a rafforzare la collaborazione tra enti e cittadini.

Di seguito il comunicato: Un confronto istituzionale sui temi della solidarietà, dei valori civici e della cittadinanza attiva ha visto protagonista l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – APAMRI in occasione dell’incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, svoltosi presso il Palazzo del Governo. La delegazione dell’APAMRI era composta dal Presidente Nazionale Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, dal Coordinatore della Regione Puglia Cav. Omri Antonio Giaimis, dalla dott.ssa Cav. Omri Teresa Calamia, dal delegato per i Comuni di Molfetta e Giovinazzo dott. Vincenzo Minervini e dal delegato per il Comune di Squinzano (LE) dott. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Delegazione Apamri in visita al prefetto di Bari Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica italiana Articoli correlati I genitori di Noemi insigniti "Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana"L'onorificenza motu proprio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Andrea Albano Sciarretta e Tahereh Pisciotta di Guardiagrele Tra... Premio Unione Nazionale Insigniti Al Merito della Repubblica ItalianaSi svolgerà, venerdì 30 gennaio, 2026 alle 10, nella Sala Apollo, dell’Hotel Nettuno (via Ruggero di Lauria 121 – Catania) – la cerimonia di consegna... Tutti gli aggiornamenti su Delegazione Apamri Discussioni sull' argomento Delegazione Apamri in visita al prefetto di Bari; Bari, Apamri incontra il Prefetto: al centro solidarietà, valori civici e ruolo della donna; Apamri Aps incontra il Prefetto di Bari: al centro solidarietà, valori civici e ruolo della donna nella società; Apamri, Antonio Catino nominato delegato per il Messico: rafforzati i rapporti con gli italiani all’estero. Apamri Aps incontra il Prefetto di Bari: al centro solidarietà, valori civici e ruolo della donna nella societàBari, 24 marzo 2026 - Si è svolto ieri, presso il Palazzo del Governo, un proficuo incontro tra Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, e un ... brundisium.net Una delegazione di APAMRI incontra il prefetto di Bari Al Palazzo del Governo confronto istituzionale su iniziative sociali, cittadinanza attiva e percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni - facebook.com facebook