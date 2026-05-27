Only Usato Market
Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, a Firenze, si terrà l'Only Usato Market, evento dedicato allo shopping di prodotti vintage. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da definire e coinvolgerà venditori e acquirenti interessati a articoli di seconda mano. L’evento sarà aperto al pubblico e prevede l’esposizione di abbigliamento, accessori e oggetti vintage. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.
Il weekend del 30 e 31 maggio lo shopping dedicato al vintage torna a Firenze con l'. Per l'occasione il mercatino approda in due location diverse: sabato 30 le occasioni di seconda mano saranno disponibili nel mercatino del Molo sul Lungarno, mentre domenica l'Only Usato si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Finalmente di nuovo al fascinoso giardino dell’Orticoltura per un super long incredible Market che partirà alle 12 per finire alle 23 Portatevi un telo per spaparanzarvi al sole, sotto le fronde degli alberi o sotto le stelle ONLY USATO Second Hand and facebook