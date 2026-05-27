Only Usato Market

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, a Firenze, si terrà l'Only Usato Market, evento dedicato allo shopping di prodotti vintage. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da definire e coinvolgerà venditori e acquirenti interessati a articoli di seconda mano. L’evento sarà aperto al pubblico e prevede l’esposizione di abbigliamento, accessori e oggetti vintage. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.

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Il weekend del 30 e 31 maggio lo shopping dedicato al vintage torna a Firenze con l'. Per l'occasione il mercatino approda in due location diverse: sabato 30 le occasioni di seconda mano saranno disponibili nel mercatino del Molo sul Lungarno, mentre domenica l'Only Usato si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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