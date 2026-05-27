Notizia in breve

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, a Firenze, si terrà l'Only Usato Market, evento dedicato allo shopping di prodotti vintage. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da definire e coinvolgerà venditori e acquirenti interessati a articoli di seconda mano. L’evento sarà aperto al pubblico e prevede l’esposizione di abbigliamento, accessori e oggetti vintage. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.