Only usato Vintage Market
Sabato 23 maggio si terrà in Birr'aia un mercato vintage dedicato esclusivamente a abbigliamento e oggetti usati. L’evento si svolgerà dalle 12:00 alle 21:00 e offrirà ai visitatori l’opportunità di acquistare pezzi di seconda mano, con la possibilità di pranzare o fare aperitivo all’interno della location. L’ingresso è gratuito e durante la giornata sarà presente un DJ che si alternerà tra musica e intrattenimento. Per partecipare, è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo fornito.
ONLY USATOArriva in Birr'aia il più iconico market vintage fiorentinoSabato 23 maggio dalle ore 12:00 alle ore 21:00Possibilità di pranzare o fare aperitivoIngresso gratuitoDjSet 'Queen laTipah'style, people, connectionsIscriviti con il tuo usato! [email protected] Birr'aia di MarignolleVia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Diecast Collectors Need to Visit This Flea Market!
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