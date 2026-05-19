Only usato Vintage Market

Sabato 23 maggio si terrà in Birr'aia un mercato vintage dedicato esclusivamente a abbigliamento e oggetti usati. L’evento si svolgerà dalle 12:00 alle 21:00 e offrirà ai visitatori l’opportunità di acquistare pezzi di seconda mano, con la possibilità di pranzare o fare aperitivo all’interno della location. L’ingresso è gratuito e durante la giornata sarà presente un DJ che si alternerà tra musica e intrattenimento. Per partecipare, è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo fornito.

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