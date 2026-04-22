Obly Usato Market

Da firenzetoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Obly Usato Market, noto mercatino dell’usato e del vintage, ritorna a essere ospitato nel Fico Bistrò, situato nell’area Pettini. Dopo una pausa, l’evento riprende con la sua atmosfera caratterizzata da oggetti di seconda mano e pezzi unici. La location offre un ambiente verde e accogliente, pensato per accogliere espositori e visitatori in un contesto informale. La ripresa della manifestazione si inserisce nel calendario locale di eventi dedicati al settore.

Only Usato, il più conosciuto mercatino dell’usato e del vintage della città, dall’anima nomade e curiosa, prende di nuovo il volo e torna a posarsi in un luogo speciale: il Fico Bistrò, nel verde accogliente di Area Pettini.Nato nel 2015, il progetto nasce con una missione semplice e concreta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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