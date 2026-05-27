Ondate di calore | Bologna è da bollino rosso

Nella giornata di giovedì 28 maggio, Bologna e gran parte dell’Emilia-Romagna sono state interessate da un’ondata di calore che ha portato temperature molto elevate. Il ministero della Salute ha emesso un bollettino di colore rosso per Bologna, indicando un livello di allerta massimo. Le temperature hanno raggiunto valori elevati, contribuendo a condizioni di caldo intenso nella città e nella regione.

Sono giorni di caldo intenso per Bologna e buona parte dell’Emilia-Romagna. Per la giornata di domani, giovedì 28 maggio, il ministero della Salute ha pubblicato un bollettino relativo alle ondate di calore: per Bologna il bollettino è di colore rosso.Ondate di calore, cosa fareLe ondate di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Ondata di caldo: giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino

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