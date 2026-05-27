Ondate di calore allerta gialla a Napoli | il bollettino del Ministero della Salute

Da napolitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il Ministero della Salute elabora dei bollettini giornalieri per 27 città italiane, tra cui Napoli, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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