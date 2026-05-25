L’ondata di caldo ha portato temperature record in Francia e ha causato allerte sanitarie nel Regno Unito, con un picco di calore previsto nelle prossime ore.

Roma - L’ondata anomala spinge temperature estive sull’Europa occidentale: record in Francia e allerte sanitarie nel Regno Unito, con picco atteso nelle prossime ore critiche estreme. Un’ondata di caldo eccezionale sta interessando gran parte dell’Europa occidentale, con valori decisamente fuori scala per il mese di maggio. La massa d’aria di origine nordafricana, sostenuta da una robusta area di alta pressione, ha già portato temperature da piena estate tra Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito, con anomalie anche di 10-15°C rispetto alle medie del periodo. La situazione più significativa si registra in Francia, dove numerose località hanno già superato i propri record mensili. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Europa soffoca sotto il caldo record: Francia e Regno Unito tremano già

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