ondata di caldo europa in fiamme italia in allerta

Un’ondata di caldo estremo ha causato sette morti a Parigi, dove le temperature sono state molto al di sopra della norma per il mese di maggio. In tutta Europa si registra un aumento delle temperature, che hanno portato condizioni simili a quelle di un agosto torrido. L’Italia si trova in allerta a causa delle alte temperature che interessano diverse regioni del paese.

Un’ondata di caldo anomalo trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano sette morti legati alle alte temperature. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Europe Heatwave BREAKING: 7 DEAD in France as Europe Sizzles; UK, Spain, Austria BADLY HIT

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