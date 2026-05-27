Ondata di caldo anomalo sull’Italia | secondo le previsioni meteo al centro e al nord le colonnine di mercurio toccheranno valori record fino a 36 gradi

Un'ondata di caldo intenso sta attraversando l’Italia, con le temperature che al centro e al nord raggiungono fino a 36 gradi, segnando record storici. Le previsioni indicano un aumento delle temperature in questa fase dell’anno, che di solito si avvicina alla primavera avanzata. La sensazione è quella di un’estate anticipata, con un clima molto più caldo rispetto alle medie stagionali.

Ondata di caldo anomalo sull'Italia: secondo le previsioni meteo al centro e al nord le colonnine di mercurio toccheranno i 36 gradi Secondo il calendario siamo nella fase finale della primavera, ma osservando le temperature la sensazione è quella di essere già nel pieno dell’estate. Stando alle ultime previsioni meteo, nelle prossime ore è atteso il picco della recente ondata di calore che, in alcune città del Nord, porterà le massime fino a 36 gradi. Si tratta di un’anomalia termica che, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, farà registrare nelle regioni settentrionali valori superiori di 8-9 gradi rispetto alla media del periodo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

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