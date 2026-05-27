Domani quattro città italiane saranno interessate da un bollino rosso a causa delle alte temperature. Si prevede un'ondata di caldo anomalo che coinvolge tutta Europa e anche l’Italia, con temperature che generano un livello di afa elevato. Le città interessate sono Roma, Firenze, Torino e Bologna.

Ondata di caldo anomalo in tutta Europa e anche in Italia. Domani bollino rosso per quattro città con afa da record: Roma, Firenze, Torino e Bologna. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ondata di caldo anomalo. Bollino rosso in 4 città

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