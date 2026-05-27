Onda di caldo africano | picco di 35 gradi previsto per domani
Domani si prevede un picco di 35 gradi a causa di un'ondata di caldo africano. La temperatura massima potrebbe superare i record storici di maggio registrati negli anni scorsi. L'aumento improvviso potrebbe incidere sulla gestione delle risorse idriche nei piccoli centri abitati, già sottoposti a stress stagionali. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali misure di contenimento o di emergenza.
? Domande chiave Come influenzerà questo caldo anomalo la gestione dell'acqua nei borghi?. Quali record storici di maggio rischia di infrangere il termometro domani?. Perché l'umidità costiera aumenterà la percezione del caldo nonostante la brezza?. Quando arriveranno i primi temporali per allentare la pressione dell'anticiclone?.? In Breve Temperature attuali superano di 8 o 9 gradi la media stagionale di 25 gradi.. Picchi di 35 gradi previsti domani tra le zone del lughese e del faentino.. Record storici di maggio 2009 videro Alfonsine raggiungere i 36.4 gradi.. Lieve calo termico previsto venerdì con possibili temporali sull'Appennino.. Le temperature nelle pianure dell’entroterra hanno toccato i 34 gradi ieri, segnando una prima ondata di caldo estivo che ha sorpreso la provincia con valori superiori alla norma del periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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