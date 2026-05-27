? Domande chiave Come influenzerà questo caldo anomalo la gestione dell'acqua nei borghi?. Quali record storici di maggio rischia di infrangere il termometro domani?. Perché l'umidità costiera aumenterà la percezione del caldo nonostante la brezza?. Quando arriveranno i primi temporali per allentare la pressione dell'anticiclone?.? In Breve Temperature attuali superano di 8 o 9 gradi la media stagionale di 25 gradi.. Picchi di 35 gradi previsti domani tra le zone del lughese e del faentino.. Record storici di maggio 2009 videro Alfonsine raggiungere i 36.4 gradi.. Lieve calo termico previsto venerdì con possibili temporali sull'Appennino.. Le temperature nelle pianure dell’entroterra hanno toccato i 34 gradi ieri, segnando una prima ondata di caldo estivo che ha sorpreso la provincia con valori superiori alla norma del periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Onda di caldo africano: picco di 35 gradi previsto per domani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo africano sull'Italia, il picco mercoledì: fino a 35 gradiL’Italia si prepara a vivere un'ondata di caldo intenso proveniente da un anticiclone di origine africana.

Caldo a Firenze: picco di 35 gradi giovedì 28, scatta l’allerta rossaGiovedì 28, a Firenze si sono raggiunti i 35 gradi, portando all'attivazione dell'allerta rossa per il caldo.

Temi più discussi: Cosa sta causando questa ondata di calore su Italia ed Europa, con picchi di 36 °C: quanto durerà; Faenza verso il primo caldo africano: nel weekend attesi fino a 30 gradi; Meteo, esplode l'estate da oggi l'anticiclone avvolge l'Italia: caldo e afa e weekend rovente; Arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi.

mcas e sopravvivenza all'onda di calore?? reddit

Meteo, esplode il primo caldo africano ma ha già una scadenza(METEOGIORNALE.IT) Il meteo dei prossimi giorni inizierà a parlare sempre più chiaramente d’estate, con ... msn.com

Caldo africano sull’Italia, arriva la fiammata: temperature fino a 35 gradi entro fine maggioDopo settimane di piogge e clima fresco cambia tutto: l’anticiclone sahariano punta il Mediterraneo e prepara la prima vera ondata di calore dell’estate 2026 ... giornalelavoce.it