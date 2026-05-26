Giovedì 28, a Firenze si sono raggiunti i 35 gradi, portando all'attivazione dell'allerta rossa per il caldo. L'ondata di calore, tra le più precoci dell'anno, interessa tutta l’Italia, con temperature superiori alla media, elevata umidità e afa intensa. Le condizioni climatiche sono state segnalate come particolarmente difficili, con un aumento consistente della temperatura rispetto ai valori stagionali.

ROMA – Si intensifica l’ondata di calore su Firenze e sale l’allerta per questa prima, precoceondata di calore sull’Italia, con temperature sopra la media, afa e umidita’ alle stelle. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala per giovedi’ 28 maggio 2026 quattro citta’ da bollinorosso, il massimo dell’allerta che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino. Citta’ che gia’ oggi, 26 maggio, boccheggiano con un’allerta arancione, il grado inferiore di emergenza che indica condizioni di rischio soprattutto per i soggetti piu’ deboli, cosi’ come domani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: picco di 35 gradi giovedì 28, scatta l’allerta rossa

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