Onda anomala di calore giovedì allerta rossa

Resta confermato anche per oggi, mercoledì 27 maggio, il codice arancione per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute indica che anche per domani, giovedì 28 maggio, è previsto il passaggio al livello 3, cioè il massimo grado di allerta per le ondate di calore.Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Ondata di calore a Roma, scatta il bollino rosso: allerta massima giovedì 28 maggioGiovedì 28 maggio, a Roma, scatta il bollino rosso a causa di un’ondata di calore con temperature molto elevate.

Caldo a Firenze: picco di 35 gradi giovedì 28, scatta l’allerta rossaGiovedì 28, a Firenze si sono raggiunti i 35 gradi, portando all'attivazione dell'allerta rossa per il caldo.

Temi più discussi: Meteo rovente, caldo in ulteriore aumento: giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino; Temperature a fine maggio fino a 35 gradi, edifici senza aria condizionata e finestre bloccate. La scuola diventa un forno con l'anticipo dell'estate e monta la protesta; Ondata di calore di primavera per l’Europa: temperature fino a 15 gradi sopra la norma; Meteo rovente, caldo in ulteriore aumento: domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.

L’estate meteorologica non è ancora iniziata, ma il termometro si comporta come se fosse già luglio. In queste ore un’onda di calore anomala attraversa l’Europa: a Londra e Parigi ieri si sono superati i 33 gradi, valori record per la stagione. x.com

Perché le ondate di calore sono pericolose? Cosa c’è da sapere e chi rischia di piùIl caldo non è più una parentesi estiva, ma un’emergenza ricorrente. Tra notti tropicali e picchi sempre più estremi, la prevenzione diventa una forma di sopravvivenza quotidiana ... quotidiano.net

Le onde anomale in realtà non sono anomale, lo studio che spiega cosa sono davveroSi alzano in mare apparentemente dal nulla (o quasi) e possono essere davvero devastanti: le onde anomale però, non sono affatto anomale, ma hanno una spiegazione razionale che prescinde dal caso. greenme.it