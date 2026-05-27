Durante il processo per l’omicidio di Serena Mollicone, un’aula è apparsa tesa, con una testimone portata forzatamente davanti ai giudici. Sono state rese note intercettazioni che risalgono a quasi vent’anni fa, in cui si afferma che anche una delle testimoni avrebbe visto Serena nella caserma. La presenza coatta della testimone e le conversazioni registrate hanno contribuito a intensificare le tensioni in aula.

Un’aula carica di tensione, una testimone accompagnata coattivamente davanti ai giudici e intercettazioni che riportano indietro di quasi vent’anni. Il processo d’Appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone entra in una fase cruciale con nuovi elementi che riaccendono il dibattito sulla presenza della giovane all’interno della caserma dei carabinieri il giorno della sua scomparsa. La 18enne di Arce sparì il primo giugno 2001 e fu ritrovata morta due giorni dopo in un bosco in località Anitrella, con mani e piedi legati e un sacchetto di plastica sulla testa. Gli imputati nel processo. Nel procedimento sono imputati per concorso in omicidio l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna Maria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio Serena Mollicone, nuove tensioni al processo: “Anche lei vide Serena in caserma”

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IL CASO DI SERENA MOLLICONE | SCENA CON DELITTO

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