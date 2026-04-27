Omicidio Mollicone il criminologo della difesa | Serena andò in caserma per incontrare Tuzi non i Mottola

Il criminologo e consulente della famiglia Mottola, Carmelo Lavorino, ipotizza che tra Serena Mollicone e il brigadiere Santino Tuzi morto suicida ci fosse un "patto amichevole, un segreto" e che la 18enne avrebbe dovuto incontrare lui, non i Mottola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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