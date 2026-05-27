Omicidio Postiglione imputato incapace di intendere e volere al momento del delitto

L’imputato, accusato di aver ucciso un uomo di 56 anni trovato morto in un parcheggio della zona industriale, era dichiarato incapace di intendere e di volere al momento del delitto. La vicenda si è svolta il 7 novembre 2024, quando la vittima è stata trovata senza vita all’alba. Durante l’udienza, è emerso che l’imputato non aveva piena consapevolezza delle proprie azioni.

Era totalmente incapace di intendere e di volere quando, uccise Salvatore Postiglione, il capomastro 56enne trovato cadavere all'alba del 7 novembre 2024 in un parcheggio della zona industriale della Paciana di Foligno. È questa la conclusione della dottoressa Matilde Forghieri, perito incaricato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Omicidio Postiglione, la consulente: Ragazzo incapace di intendere e di volere

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