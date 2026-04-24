Un uomo accusato di aver accoltellato una persona è stato dichiarato incapace di intendere e volere durante il fatto. La difesa ha evidenziato che l’imputato soffre di un disturbo mentale, che sarebbe stato aggravato dall’uso di sostanze e da una condizione psichiatrica. La decisione è stata presa durante l’udienza di fronte al tribunale, che ha valutato la sua capacità di intendere l’azione al momento dell’episodio.

Modena, 24 aprile 2026 – “L’imputato non era in grado di intendere e volere al momento del fatto: soffre di un disturbo mentale, condizione che sarebbe aggravata dall’uso di sostanze e da psicosi. E’ però capace di stare in giudizio ed è pericoloso socialmente”. Sono queste le conclusioni a cui è giunto il consulente nominato dal tribunale in sede di incidente probatorio per stabilire le condizioni del 29enne accusato del tentato omicidio di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote della parrocchia di San Giovanni Evangelista, aggredito il 30 dicembre scorso in via Castelmaraldo. Il confronto tra i periti e la capacità di stare in giudizio....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Rodrigo accoltellato, imputato incapace di intendere e volere. “Ha disturbi mentali”

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