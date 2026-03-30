Delitto di Sara Centelleghe nel momento dell’omicidio Badhan era capace di intendere e volere

Durante le indagini sull’omicidio di Sara Centelleghe, è stato effettuato un accertamento sulla capacità di intendere e volere dell’imputato al momento del fatto. La perizia ha confermato che l’uomo era in grado di comprendere le proprie azioni e di controllarle. La sentenza è prevista per il 22 aprile.

I RISULTATI. La perizia ha escluso l’infermità mentale del presunto omicida. La sentenza potrebbe arrivare il prossimo 22 aprile. Jashandeep Badhan, il ventenne vicino di casa accusato di aver ucciso Sara Centelleghe, 18 anni, con 67 colpi di forbice a Costa Volpino il 26 ottobre 2024, era capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio. Lo ha stabilito lo psichiatra Filippo Tancredi a cui la Corte d’assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere Roberto Palermo) aveva affidato la perizia. Nell’udienza del processo di lunedì 30 marzo il dottor Tancredi, affiancato dal consulente della Procura, lo psichiatra Sergio Monchieri, ha illustrato i risultati dell’esame. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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