Nel caso del delitto di Arce, è emerso che la vittima si recò in caserma per una persona diversa da quella inizialmente sospettata, secondo quanto dichiarato dal criminologo Lavorino. Si parla di un patto tra due persone coinvolte, con un segreto condiviso. La salma del brigadiere sarà sottoposta a un nuovo intervento di riesumazione, dopo questa rivelazione. La vicenda ha già visto numerosi colpi di scena nel corso delle indagini.

I colpi di scena non sono mai mancati nel Delitto di Arce. A quelli giudiziari, si aggiunge ora uno scenario che, dopo 25 anni, ci pone davanti a una ipotesi del tutto nuova sull’omicidio irrisolto di Serena Mollicone: studentessa di 18 anni scomparsa il 1° giugno 2001 ad Arce e ritrovata senza vita due giorni dopo nel boschetto di Fontecupa con una busta di plastica legata intorno al collo e mani e piedi legati. Un nuovo scenario. Ecco la nuova ipotesi: a farla é il criminologo Carmelo Lavorino, che ritiene che tra Serena Mollicone e il brigadiere Santino Tuzi (morto suicida nel 2008) ci fosse un “patto amichevole, un segreto” e che la 18enne avrebbe dovuto incontrare lui, non la famiglia Mottola, quel giorno in caserma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Serena Mollicone andò in caserma per Tuzi, non per i Mottola. Tra loro c’era un patto amichevole, un segreto”: la salma del brigadiere verrà riesumata dopo la rivelazione del criminologo Lavorino

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