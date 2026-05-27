Omicidio Fontana arrestate quattro persone
Quattro persone sono state arrestate in relazione all’omicidio Fontana. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse nei confronti dei soggetti coinvolti sono gravi.
I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di quattro persone gravemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Omicidio Sako Bakari a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, mancava solo lui
Notizie e thread social correlati
Concorso nell’omicidio Fontana, arrestate 4 personeQuattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul presunto omicidio di un uomo.
Roma: spaccio, sequestro di persone, estorsione e tentato omicidio, 18 persone arrestateAlle prime ore del mattino a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del...
Temi più discussi: Omicidio Bakari Sako, il 29 i ricorsi al Riesame dei quattro minorenni; Bakari Sako ucciso: video choc sui social dei due minori coinvolti: Quello che non ti uccide, ti fortifica. Valanga di commenti a...; Torre Annunziata, arresti per l’omicidio Fontana: blitz antimafia tra Torre e Castellammare; Omicidio Bakari Sako, su TikTok il video di due minori coinvolti.
L’omicidio di Bakari Sacko scuote le coscienze e indigna la comunità tarantina. Le associazioni chiamano a raccolta la società civile giovedì pomeriggio in piazza Fontana ma c’è anche chi sui social esprime solidarietà alla baby gang. Il servizio di Marin facebook
Omicidio Fontana, arrestati i complici del killer Catello MartinoSi chiude il cerchio attorno all'omicidio di Alfonso Fontana, il giovane di Castellammare di Stabia freddato la sera del 7 febbraio 2024 a Torre Annunziata. cronachedellacampania.it
Omicidio di un bracciante a Taranto, un 15enne ha sferrato i fendenti mortaliSecondo quanto accertato fino ad ora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo ... tg24.sky.it