Omicidio Fontana arrestate quattro persone

Da napolitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono state arrestate in relazione all’omicidio Fontana. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse nei confronti dei soggetti coinvolti sono gravi.

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I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di quattro persone gravemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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