Omicidio Fontana arrestate quattro persone

Notizia in breve

Quattro persone sono state arrestate in relazione all’omicidio Fontana. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse nei confronti dei soggetti coinvolti sono gravi.