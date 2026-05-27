Concorso nell’omicidio Fontana arrestate 4 persone

Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul presunto omicidio di un uomo. Le misure cautelari sono state eseguite su delega del Procuratore Distrettuale di Napoli. Le autorità hanno condotto le operazioni di polizia, senza specificare i dettagli delle accuse o le modalità dell’omicidio. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e raccogliere ulteriori elementi.

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di quattro persone gravemente indiziate -a vario titolo- dei reati di omicidio, detenzione e porto abusivi di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso. In particolare, dalle indagini sarebbe emerso: – il presunto concorso nell’omicidio di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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