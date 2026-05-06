Roma | spaccio sequestro di persone estorsione e tentato omicidio 18 persone arrestate

Alle prime ore del mattino a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale locale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Sono state arrestate 18 persone coinvolte in attività di spaccio, sequestro di persone, estorsione e tentato omicidio. L’operazione si è concentrata su un gruppo criminale operante nella capitale.

Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina. Questa misura coinvolge 18 persone, di cui 16 sono state arrestate e 2 posti agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di reati gravi quali associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio, porto e detenzione illegale di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio. Alcuni di questi reati sono aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: spaccio, sequestro di persone, estorsione e tentato omicidio, 18 persone arrestate Notizie correlate Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan SeneseBlitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan... Funzionario del ministero pestato a Termini, sei persone arrestate: si indaga per tentato omicidioDue diciannovenni sono finiti in manette per l'aggressione di un funzionario ministeriale a Termini. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese; Operazione lightening della Polizia di Stato al Quarticciolo: 3 arresti, sequestri di droga ed armi, sigilli per bar dello spaccio. Assuntori segnalati alla Prefettura - Polizia di Stato; Maxi sequestro di droga: quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio, due arresti. Roma: spaccio, sequestro di persone, estorsione e tentato omicidio, 18 persone arrestateDalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del locale Tribunale su richiesta ... romadailynews.it Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan SeneseBlitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senese. Diciotto le persone arrestate: 16 si trovano ... msn.com Da Castello a Pirri passando per via Roma: viaggio fra i lavori sulle strade del capoluogo #Cagliari - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, l’incudine delle rogatorie sulle inchieste aperte a Roma C’è bisogno dell’ok di Nordio per chiedere a Tel Aviv di collaborare alle indagini @oiramdivito x.com