A Milano si è verificato un omicidio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città. La sinistra chiede maggiore attenzione alla sicurezza pubblica, ma si oppone a iniziative concrete per migliorare la situazione. La discussione si concentra sulla discrepanza tra le parole e le azioni del settore politico, evidenziando le differenze di approccio tra le richieste di intervento e il rifiuto di misure specifiche.

Conte punta il dito contro il governo, Giuseppa Sala ammette che l’insicurezza non è solo percezione ma nel frattempo a sinistra alzano le barricate quando si parla di sicurezza L’ultimo omicidio di Milano apre nuovi scenari e discussioni sulla sicurezza, che emergono soprattutto a fronte dell’incoerenza della sinistra, che solo quando avvengono le tragedie si rende conto che serve agire. Ma solo verbalmente, perché quando poi vengono avanzate proposte concrete per cercare soluzioni alza le barricate. Però nel frattempo usa la cronaca per cercare di attaccare il governo. “Il tema della sicurezza dei giovani richiede una risposta dello Stato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio di Milano, a sinistra chiedono più sicurezza ma si oppongono a qualunque iniziativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucciso da un poliziotto a Milano, Salvini: Agente indagato Tutto sbagliato

Notizie e thread social correlati

Gli ippopotami di Pablo Escobar saranno abbattuti, ma gli animalisti si oppongonoLunedì 13 aprile in Colombia è stato dato il via libera a un piano che prevede l’abbattimento di circa 80 ippopotami appartenenti alla proprietà di...

Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono!Il derby tra Roma e Lazio della prossima settimana ha generato incertezza sull’orario di inizio.

Temi più discussi: Licensable picture: Milano, deposizione corone di fiori per anniversario dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi e strage della questura di Milano; Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Omicidio Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni a ex avvocato Sempio; La rete lombarda dei killer e delle cosche. Tra scommesse e sparizioni, spuntano i legami con l'omicidio di Diabolik.

Omicidio in stazione a Milano, investigatori indagano nel mondo delle gang. La vittima era incensurata, gli aggressori sono fuggiti a bordo di un treno #ANSA x.com

Omicidio a Certosa, Sala durissimo sulla sicurezza: Troppa gente commette reati e resta in giroIl sindaco di Milano interviene dopo l'omicidio del 22enne e boccia la proposta della Regione: Inutile mettere i metal detector. La Lega lo attacca: Vuoto cosmico dalla giunta ... milanotoday.it

Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra SilveraL'aggressione si è verificata ieri sera, intorno alle 22, sulla banchina del binario 6 della stazione ferroviaria di Certosa, in via Antonio Mambretti ... fanpage.it