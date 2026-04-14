Gli ippopotami di Pablo Escobar saranno abbattuti ma gli animalisti si oppongono

Lunedì 13 aprile in Colombia è stato dato il via libera a un piano che prevede l’abbattimento di circa 80 ippopotami appartenenti alla proprietà di un noto criminale. Gli animali, considerati un’eredità di uno dei più famosi narcotrafficanti, sono al centro di una discussione tra le autorità e gli attivisti per i diritti degli animali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene le misure e chi si oppone alla loro eliminazione.

Lunedì 13 aprile in Colombia è stato approvato un piano per l’ uccisione di circa 80 ippopotami, eredità di Pablo Escobar, uno dei più grandi narcotrafficanti e criminali del mondo della storia. Ma le associazioni di animalisti si oppongono. Il ranch di Pablo Escobar. Negli anni ’80 Pablo Escobar aveva importato dall’Africa in Colombia solo 4 esemplari di ippopotamo, destinati a popolare il suo ranch nella valle del fiume Magdalena, l’Hacienda Nápoles, all’interno del quale aveva costruito uno zoo privato, oltre ad una pista di atterraggio privata. Aveva però sottovalutato il delicato equilibrio che il suo gesto sarebbe andato a intaccare, trasformando la Colombia nell’unico paese al di fuori dell’Africa ad avere una popolazione di ippopotami selvatici.🔗 Leggi su Open.online

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Chi sono gli “ippopotami della cocaina”, i discendenti degli animali di Pablo Escobar: più di 220 esemplari in ColombiaIn Colombia continua la storia degli ippopotami di Pablo Escobar: una nuova stima indica che ce ne sono più di 200 e il Governo ancora non è riuscito...

Gli ippopotami di Pablo Escobar

Nati da quattro esemplari importati illegalmente dal narcotrafficante Pablo Escobar, gli ippopotami della Colombia sono oggi centinaia. Diffusi lungo il bacino del fiume Magdalena, minacciano ecosistemi e comunità locali. Dopo decenni di tentativi falliti, il gov - facebook.com facebook

La Colombia abbatterà 80 ippopotami discendenti da quelli importati nel paese da Pablo Escobar x.com