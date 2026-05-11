Roma Lazio rebus orario per il derby | spunta l’ipotesi 18 | 30 di lunedì ma la Lega e le TV si oppongono!

Il derby tra Roma e Lazio della prossima settimana ha generato incertezza sull’orario di inizio. Tra le ipotesi circolate, quella di disputarlo alle 18:30 di lunedì è quella più discussa, ma sia la Lega Serie A sia le emittenti televisive hanno manifestato opposizione. La scelta dell’orario non è ancora stata ufficializzata, e la questione sta attirando l’attenzione di diversi osservatori sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui