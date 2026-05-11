Roma Lazio rebus orario per il derby | spunta l’ipotesi 18 | 30 di lunedì ma la Lega e le TV si oppongono!
Il derby tra Roma e Lazio della prossima settimana ha generato incertezza sull’orario di inizio. Tra le ipotesi circolate, quella di disputarlo alle 18:30 di lunedì è quella più discussa, ma sia la Lega Serie A sia le emittenti televisive hanno manifestato opposizione. La scelta dell’orario non è ancora stata ufficializzata, e la questione sta attirando l’attenzione di diversi osservatori sportivi.
Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Leonardo categorico: «Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!» Mauro Icardi, perché dentro l’area di rigore (ancora) non ci sono paragoni: il suo sfogo e com’è andato l’ultimo ballo al Galatasaray Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Roma-Lazio: rebus orario tra tennis e sicurezza ? di Gabriele Silvestro https://www.zonalazio.it/news/roma-lazio-rebus-orario-tra-tennis-e-sicurezza #lazio #Roma-Lazio facebook