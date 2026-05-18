Salvini | ‘Revoca permessi commette reati gravi

Il leader di un partito ha affermato che la revoca dei permessi comporta reati gravi. Sono state sollevate domande sulla modalità tecnica di funzionamento di un possibile sistema di cancellazione dei permessi tramite punti. Al momento, alcune figure politiche si sono opposte a questa proposta, senza però entrare nel merito delle ragioni specifiche. La discussione si concentra sui meccanismi pratici e sui motivi delle opposizioni, senza approfondire altri aspetti.

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