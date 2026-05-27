Il padre di una vittima dell'omicidio alla Certosa ha riconosciuto un uomo, sospettato di appartenere alla gang MS13. Durante l'interrogatorio, ha descritto alcuni tatuaggi presenti sul volto e sul collo dell’individuo, che sarebbero riconducibili alla gang. Le autorità stanno indagando su come i sospettati siano riusciti a fuggire utilizzando un treno nelle ore successive al delitto.

? Domande chiave Come hanno fatto i sospettati a fuggire usando il treno?. Quali dettagli ha rivelato il padre sui tatuaggi dell'aggressore?. Chi sono i nove ricercati che si sono diretti verso Treviglio?. Come è stato possibile l'attacco in quel settore della stazione?.? In Breve Aggressori armati di coltelli e bottiglie fuggiti su treno verso Treviglio.. Nove persone ricercate dalla Polfer e dalla squadra mobile dopo l'assalto.. Tatuaggi sul sospettato indicano legame con i vertici della banda MS13.. Il fratello della vittima conferma l'uso di lame durante l'aggressione.. Il padre di Gianluca Ibarra Silvera ha identificato uno dei presunti responsabili dell’aggressione mortale avvenuta alla stazione Certosa di Milano come un esponente di alto livello della MS13. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Certosa: il padre riconosce un esponente della MS13

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