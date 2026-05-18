Omicidio Bramucci | il PM chiede 141 anni per l’agguato a Soriano

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna totale di 141 anni di carcere per i presunti responsabili dell'omicidio avvenuto a Soriano, legato a un tentativo di furto di circa 600 mila euro. Le indagini hanno ricostruito come i familiari della vittima abbiano coinvolto dei sicari provenienti da Roma per mettere in atto l'agguato. La richiesta di pena è stata formulata durante l'udienza preliminare, nel corso della quale sono stati ascoltati testimoni e analizzati elementi di prova.

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