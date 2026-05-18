Omicidio Bramucci | il PM chiede 141 anni per l’agguato a Soriano
Il pubblico ministero ha chiesto una condanna totale di 141 anni di carcere per i presunti responsabili dell'omicidio avvenuto a Soriano, legato a un tentativo di furto di circa 600 mila euro. Le indagini hanno ricostruito come i familiari della vittima abbiano coinvolto dei sicari provenienti da Roma per mettere in atto l'agguato. La richiesta di pena è stata formulata durante l'udienza preliminare, nel corso della quale sono stati ascoltati testimoni e analizzati elementi di prova.
? Punti chiave Chi ha orchestrato l'agguato per rubare i 600mila euro?. Come hanno fatto i familiari a reclutare sicari da Roma?. Perché la moglie è stata indicata come la mente del piano?. Quali sono le pene richieste per i sei imputati in appello?.? In Breve Movente economico legato a 600mila euro tra contanti e orologi preziosi.. Mandanti identificate come la moglie e le sorelle Bacchio.. Esecutori materiali Bacci, La Pietra e Pomirleanu condannati in primo grado.. Risarcimenti per i familiari fissati tra 28 e 50mila euro.. La Corte d’Appello di Roma pronuncia oggi la sentenza per i primi sei imputati coinvolti nell’omicidio di Salvatore Bramucci, avvenuto il 7 agosto 2022 nelle campagne di Soriano nel Cimino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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