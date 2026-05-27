Un giovane di 22 anni è stato accoltellato a morte nella stazione di Milano-Certosa e trasportato in ospedale, dove è deceduto. Durante la rissa, dieci persone sono fuggite in treno. Il padre ha riferito che tra i aggressori c’era il capo di una gang. La vittima, nata in Italia da famiglia originaria dell’Ecuador, è stata ferita gravemente sulla banchina. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un 22enne, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da famiglia originaria dell’Ecuador, è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata sulla banchina della stazione di Milano-Certosa. È accaduto intorno alle 22.30. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Si indaga sull'ipotesi di un "agguato" ai danni della vittima e del fratello che era con lui. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un treno. Il giovane, rimasto privo di sensi, è morto poco dopo il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accoltellano a morte 22enne in stazione, poi in 10 fuggono in treno. Il padre: "C'era il capo della gang MS13"

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