Un 22enne è stato accoltellato a morte tra i binari della stazione Milano Certosa. La polizia ha fermato un sospetto poco dopo l’aggressione. La vittima è deceduta sul luogo. Il caso è arrivato in tribunale e ha suscitato reazioni politiche. Un esponente ha definito il fatto un fallimento e ha criticato l’uso di slogan. Un altro ha promesso più pattuglie nelle stazioni.

Accerchiato e poi accoltellato a morte. L’omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto tra i binari della stazione Milano Certosa, è già diventato un caso politico. Azione ha annunciato che porterà “la tragedia” in Parlamento con una interrogazione per chiedere “risposte concrete” e cioè “sicurezza, riqualificazione strutturale e un piano strategico che renda nuovamente fruibile la stazione”. Intanto tra opposizione e maggioranza è fuoco di accuse incrociate. “A parti invertite oggi il centrodestra darebbe la colpa agli avversari politici di ogni episodio, ma io non lo farò – ha scritto sui social Giuseppe Conte – Però è un fatto che si moltiplicano aggressioni, rapine, borseggi e i cittadini si sentono sempre più insicuri anche nelle stazioni e nei centri urbani, non solo nei quartieri più decentrati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Milano Certosa, Conte: “Tempo degli slogan scaduto, fallimento palese”. Il caso arriva in Aula, Salvini promette più polizia nelle stazioni

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Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato; Maxi rissa alla stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni. Gli aggressori fuggiti in treno; Milano, rissa al binario in stazione Certosa: 22enne accoltellato, è gravissimo.

Ancora un omicidio nelle stazioni, stavolta a Milano Certosa dove un ventenne è stato accoltellato. L’Italia di Meloni e Piantedosi è un posto più insicuro del passato. Fanno un decreto a settimana ma intanto poliziotti e carabinieri rimangono fermi in Albania e l x.com

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