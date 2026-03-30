Le autorità stanno indagando su un presunto caso di riciclaggio e intestazione fittizia di beni che coinvolge il gruppo Caroccia. Nel frattempo, il caso Delmastro è passato all'attenzione dell'Antimafia, con richieste di chiarimenti in aula da parte di un esponente politico. Domani si terrà una riunione del Comitato consultivo di Montecitorio, incaricato di controllare specifiche attività.

Domani si riunirà il Comitato consultivo, l’organismo di Montecitorio incaricato di verificare “la sussistenza di eventuali violazioni” del codice di comportamento dei deputati per quanto riguarda gli “obblighi di trasparenza e di dichiarazione delle proprie partecipazioni societarie, delle attività imprenditoriali e delle cariche ricoperte”. E a brevissimo toccherà alla Commissione parlamentare antimafia aprire un ciclo di approfondite audizioni, come deciso ieri dall’Ufficio di presidenza all’unanimità. Grande protagonista di verifiche e audizioni, lui, l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e i suoi rapporti con i Caroccia, prestanome del clan camorristico dei Senese, già all’esame della Commissione per le inchieste ‘Affari di Famiglia’ e ‘Hydra’. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Riciclaggio e intestazione fittizia di beni, la procura indaga i Caroccia. E il caso Delmastro arriva in Antimafia: Conte sfida Meloni a riferire in aula

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