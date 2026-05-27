Un giovane di 22 anni è morto all’ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata colpita con una lama e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta durante la notte. La polizia ha avviato le indagini e cerca di identificare l’autore dell’aggressione. La notizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle stazioni della città.

È deceduto durante la notte all'ospedale Fatebenefratelli il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ambulanza in codice rosso. Nelle scorse ore il tragico epilogo. A seguito dell’accaduto è divampata la polemica politica sul tema sicurezza in città, con uno scambio di accuse tra centrodestra e centrosinistra. Se per il centrodestra “Milano è sempre più insicura”, dall’altro fronte piovono accuse sull’esecutivo (“L'Italia di Meloni e Piantedosi è un posto più insicuro del passato” ha chiosato oggi Matteo Renzi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto accoltellato alla stazione di Certosa, è scontro sulla sicurezza: “Milano è fuori controllo”, “Dal governo solo slogan”

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