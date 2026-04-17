L' ultimo saluto a Fabio Locatelli | i funerali e il lutto cittadino

A Mezzago si sono svolti i funerali di Fabio Locatelli, con la comunità che si è stretta attorno alla famiglia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà. La cerimonia si è svolta in un clima di grande commozione e partecipazione. La città si è unita per salutare l’uomo scomparso, i cui dettagli sulla vita rimangono riservati.

Mezzago si stringe attorno alla famiglia di Fabio Locatelli e il sindaco proclama il lutto cittadino. È ancora sconvolta la comunità mezzaghese per la morte di Fabio Locatelli. Il corpo del giovane, che abitava in paese, è stato trovato senza vita nell’Adda, nelle vicinanze del ponte di San.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Ad Adelfia l'ultimo saluto a Rocco e Antonetta, morti nell'incendio della loro abitazione: proclamato lutto cittadinoAd Adelfia è il giorno del lutto cittadino per la morte di Rocco Lotito e Antonetta Costantino, 89 e 92 anni. Sabato i funerali del 47enne ucciso a Massa: proclamato il lutto cittadinoMASSA – In segno di cordoglio per la tragica morte di Giacomo Bongiorni, è stato proclamato il lutto cittadino per sabato (18 aprile) giornata in cui...