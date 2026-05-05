Zanardi il Veneto proclama il lutto | domani l’ultimo saluto a Padova

Il Veneto ha annunciato il lutto per la scomparsa dell’atleta, con un messaggio ufficiale e il programma dell’ultimo saluto a Padova. La cerimonia si terrà nella Basilica e vi prenderanno parte diverse celebrità, oltre a rappresentanti delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica ha espresso il suo cordoglio e parteciperà alla commemorazione. La giornata sarà dedicata all’addio all’atleta, che ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo.

? Cosa scoprirai Chi saranno le celebrità presenti alla cerimonia nella Basilica?. Perché il Presidente della Repubblica ha voluto ricordare l'atleta?. Come verrà gestito l'afflusso di migliaia di persone a Padova?. Quale legame profondo univa il campione al cappellano del carcere?.? In Breve Mattarella e il ministro Abodi parteciperanno alle esequie nella Basilica di Santa Giustina.. Bebe Vio, Gianni Morandi e Fabio Fazio sono tra i nomi attesi a Padova.. Il feretro lascerà l'OIC della Mandria domani mattina intorno alle ore 10:30.. Don Marco Pozza e Padre Federico Lauretta presiederanno la cerimonia religiosa.. Il Presidente del Veneto Alberto Stefani ha disposto il lutto regionale per i funerali di Alex Zanardi, previsti domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zanardi, il Veneto proclama il lutto: domani l’ultimo saluto a Padova Notizie correlate L’omaggio del Dall’Ara a Zanardi. Domani i funerali a Padova. Lepore proclama il lutto cittadinoAlex Zanardi un uomo dal grande coraggio, un esempio per tutti, la cui forza nel risollevarsi dal drammatico incidente del 15 settembre 2001, durante... L'ultimo saluto a Fabio Locatelli: i funerali e il lutto cittadinoMezzago si stringe attorno alla famiglia di Fabio Locatelli e il sindaco proclama il lutto cittadino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Funerale Alex Zanardi, Stefani proclama il lutto regionale; PADOVA | FUNERALI ZANARDI: IL PRESIDENTE STEFANI PROCLAMA IL LUTTO REGIONALE; Addio ad Alex Zanardi: domani lutto regionale in tutto il Veneto; Alex Zanardi: Presidente Stefani proclama il lutto regionale per la giornata di martedì. Alex Zanardi: «proclamato il lutto regionale». In Veneto l’ultimo abbraccio al campioneIl Veneto proclama il lutto regionale per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi: martedì 5 maggio i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova ... nordest24.it PADOVA | FUNERALI ZANARDI: IL PRESIDENTE STEFANI PROCLAMA IL LUTTO REGIONALEAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it ️ Il paratleta di Sassoleone, campione europeo di Handbike nel 2023 a Rotterdam: “Per me è stato sempre un esempio. Voglio ricordarlo in modo allegro”. A Padova saranno celebrati i funerali dell’ex pilota morto il 1° maggio Leggi l'articolo #AlexZanardi - facebook.com facebook Prima del fischio d'inizio osserviamo un minuto di silenzio per la scomparsa di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport ️ #SerieAEnilive #CreLaz x.com