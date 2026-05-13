Medico ucciso dagli israeliani aula in suo nome

L’Università Politecnica delle Marche ha dedicato un’aula della facoltà di Medicina a un medico ucciso dagli israeliani. La cerimonia si è svolta in memoria del professionista, coinvolto in un episodio violento avvenuto durante un conflitto. La decisione di intitolare la stanza è stata annunciata dall’ateneo, che ha sottolineato il ricordo del medico. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti e docenti.

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L’ Università Politecnica delle Marche ha intitolato un’aula della facoltà di Medicina a Mansour Nasr, medico palestinese laureato ad Ancona, ucciso a Gaza dall’esercito israeliano, nel dicembre 2023, mentre usciva dall’ospedale dove lavorava per recuperare delle garze con cui curare un bambino ferito. La cerimonia di intitolazione dell’Aula T si è tenuta ieri mattina, nell’ambito di una mattinata dedicata ai temi dei diritti umani, della memoria e del dialogo tra i popoli. Il rettore Enrico Quagliarini ha ricordato come Nasr lavorasse di notte come cameriere e magazziniere per pagarsi gli studi, e frequentasse la biblioteca con i compagni di corso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medico ucciso dagli israeliani, aula in suo nome ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo raccontoSondrio, 1 maggio 2026 – Era un’eventualità, “ma non ce l’aspettavamo così presto, dopo soli cinque giorni di navigazione. Libano, i villaggi nella zona meridionale distrutti dagli attacchi israeliani(LaPresse) Le immagini mostrano una distruzione diffusa in alcune zone del Libano meridionale a seguito dell’invasione israeliana dell’area per... Argomenti più discussi: Medico ucciso a Gaza da Israele, la Politecnica Marche gli dedica un'aula; Colpito un centro medico a Tiro: il double-tap israeliano fa un morto e 5 feriti; Libano, media: L'Idf uccide un soccorritore della Protezione civile libanese; Libano, il personale medico sotto attacco. Sono ebreo e ho lavorato a Gaza come medico umanitario. Quello che Israele stava facendo prima era un genocidio lento, ora è totale. Gli israeliani sono esperti nella tortura, la praticano continuamente e hanno ucciso medici violentandoli fino alla morte. M x.com Melissa Barrera condivide che è una produttrice esecutiva di Life Support, un documentario che ci porta le testimonianze del personale medico volontario a Gaza. Le testimonianze colmano un'importante mancanza di informazioni creata da Israele, che ha int reddit Pasdaran, 'il nostro portavoce ucciso dagli attacchi Usa-Israele'(ANSA-AFP) - TEHERAN, 20 MAR - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini. Naini è stato ... ansa.it