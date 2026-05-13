Medico ucciso dagli israeliani aula in suo nome
L’Università Politecnica delle Marche ha dedicato un’aula della facoltà di Medicina a un medico ucciso dagli israeliani. La cerimonia si è svolta in memoria del professionista, coinvolto in un episodio violento avvenuto durante un conflitto. La decisione di intitolare la stanza è stata annunciata dall’ateneo, che ha sottolineato il ricordo del medico. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti e docenti.
L’ Università Politecnica delle Marche ha intitolato un’aula della facoltà di Medicina a Mansour Nasr, medico palestinese laureato ad Ancona, ucciso a Gaza dall’esercito israeliano, nel dicembre 2023, mentre usciva dall’ospedale dove lavorava per recuperare delle garze con cui curare un bambino ferito. La cerimonia di intitolazione dell’Aula T si è tenuta ieri mattina, nell’ambito di una mattinata dedicata ai temi dei diritti umani, della memoria e del dialogo tra i popoli. Il rettore Enrico Quagliarini ha ricordato come Nasr lavorasse di notte come cameriere e magazziniere per pagarsi gli studi, e frequentasse la biblioteca con i compagni di corso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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