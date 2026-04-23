Appalusi e abbracci per Elly Schlein a termine di suo intervento su Decreto Sicurezza in Aula Camera – Il video

Durante la discussione sul Decreto Sicurezza in Aula alla Camera, la segretaria del Partito Democratico ha concluso il suo intervento con applausi e abbracci. L’evento si è svolto a Roma il 23 aprile 2026 e la discussione è stata ripresa da un video diffuso dall’Agenzia Vista. La seduta ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti politici impegnati nel dibattito sul decreto.

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 La discussione sul Decreto Sicurezza a Montecitorio. L’intervento della segretaria Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era Renzi Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella» Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta».🔗 Leggi su Open.online Appalusi e abbracci per Elly Schlein a termine di suo intervento su Decreto Sicurezza in Aula Camera Notizie correlate Applausi all’arrivo di Elly Schlein al suo arrivo al Pd per conferenza su Referendum – Il video(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Applausi e strette di mano per la segretaria del Pd al suo arrivo in conferenza stampa sulla vittoria al... Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falso – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Grimaldi (Avs): Campo Largo pronto ad andare al Governo e a riconoscere lo Stato di Palestina; Conte riunisce la sinistra: Scudetto alla Roma o Chigi? Preferisco restare agnostico. Appalusi e abbracci per Elly Schlein a termine di suo intervento su Decreto Sicurezza in Aula Camera(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 La discussione sul Decreto Sicurezza a Montecitorio. L’intervento della segretaria Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... la7.it Applausi all’arrivo di Elly Schlein al Pd per conferenza dopo vittoria al Referendum(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Applausi e strette di mano per la segretaria del Pd al suo arrivo in conferenza stampa sulla vittoria al Referendum. La conferenza stampa della segretaria del Pd ... ilmattino.it Complimenti alla segretaria Elly Schlein: a meno di 24 ore dal suo video di denuncia contro i centri in Albania, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che tali centri sono compatibili con la normativa europea. Segretaria, rifaccia il video, magari aggiungendo x.com Complimenti alla segretaria Elly Schlein: a meno di 24 ore dal suo video di denuncia contro i centri in Albania, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che tali centri sono compatibili con la normativa europea. Segretaria, rifaccia il video, magari aggiungendo - facebook.com facebook