L’Amiata Francescana sta organizzando un musical per commemorare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco. L’evento si svolgerà nel territorio dell’Amiata e coinvolgerà diversi artisti locali. La rappresentazione mira a ripercorrere la vita e le opere del santo attraverso performance musicali e teatrali. La data dell’evento e i dettagli sui biglietti saranno annunciati prossimamente.

L’Amiata Francescana si prepara a celebrare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi con un grande e storico musical che dal 1981 ha incantato milioni di persone (quattro milioni di spettatori) e ha avuto un record di repliche (quattromila) diventando ormai una icona classica della narrazione storica essendo seguita dai critici con grande attenzione al pari del celeberrimo cinquantenario Jesus Christ Superstar. Sarà di scena infatti a Piancastagnaio il prossimo 2 agosto nella ricorrenza del Perdono di Assisi, lo spettacolo musicale ’Forza venite gente’, il musical messo in scena da Mario Castellacci e scritto da Michele Paulicelli che interpreta la figura del Poverello di Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a San Francesco con un musical

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ravenna Festival 2026, omaggio a San Francesco con 'Nacque la mondo un sole

Notizie e thread social correlati

Primavera Medievale a Bevagna con l'omaggio a san FrancescoOggi apre la nuova edizione della Primavera Medievale a Bevagna, un evento che durerà fino al 3 maggio.

Basicò su una tela dedicata a San Francesco d'Assisi: l'omaggio di un giovane artista al vescovoIn occasione dell’apertura dell’Anno Giubilare Francescano, celebrato nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la comunità di...

Temi più discussi: Omaggio a san Francesco Un filo rosso narrativo; Ravenna Festival: l’omaggio a San Francesco si veste di musica, arte e dialogo; VIII centenario della morte di San Francesco d'Assisi (1226 - 2026); Giotto il pittore di San Francesco.

Un cammino tra natura, storia e spiritualità sulle orme di San Francesco. Nell’anno dell’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, un podcast corale racconta l’Anello della Valle Santa Reatina. Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/49jvdHY x.com

San Francesco di Paola, un affresco anamorfico di Emmanuel Maignan, 1642, convento di Trinità dei Monte, Roma. reddit

Ravenna Festival: l’omaggio a San Francesco si veste di musica, arte e dialogoDal 1990 il Festival contribuisce ad affermare Ravenna come una delle capitali permanenti della cultura italiana, mettendo in dialogo grandi maestri, giovani ... repubblica.it

Un cuore rinnovato per seminare pace: l’omaggio della Sagra Musicale Lucchese a san FrancescoNella chiesa di San Pietro Somaldi, la Tuscan Chamber Orchestra e il coro polifonico San Nicola hanno eseguito i brani composti dal maestro Marco Bargagna ... luccaindiretta.it