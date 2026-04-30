Primavera Medievale a Bevagna con l' omaggio a san Francesco

Oggi apre la nuova edizione della Primavera Medievale a Bevagna, un evento che durerà fino al 3 maggio. Durante i quattro giorni, il borgo umbro ospiterà storici, musicisti e artigiani in attività e spettacoli legati al tema “Francesco, il Santo che chiamò fratello il Sole”. La manifestazione propone momenti di intrattenimento e approfondimento incentrati sulla figura di san Francesco e sul periodo medievale.

Inizia oggi la nuova edizione della Primavera Medievale di Bevagna. Dal 30 aprile al 3 maggio, il borgo umbro accoglie storici, musicisti e artigiani per quattro giorni dedicati al tema “Francesco, il Santo che chiamò fratello il Sole”.Un'occasione per riscoprire la figura del Santo di Assisi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Omaggio a San Francesco nella seconda serata di Vespri d'Organo in CattedralePisa, 16 febbraio 2026 - Dopo il grande successo del concerto inaugurale che ha visto la Cattedrale di Pisa animata da un pubblico molto numeroso... Omaggio a San Francesco: il tenore Marco Rosiello ad Assisi, in Svizzera e nelle province di Monza e ComoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bevagna in festa La Primavera medievale; Dedicata all'ottocentenario di San Francesco la Primavera medievale a Bevagna; A Bevagna è Primavera medievale: dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco; Primavera medievale a Bevagna, edizione speciale per l'ottocentenario di San Francesco: convegni, spettacoli e mestieri dal 30 aprile al 3 maggio. Bevagna omaggia Francesco d'Assisi, a 800 anni dalla morteDal 30 aprile al 3 maggio, storici, docenti universitari, ricercatori, musicisti, giocolieri e mercanti si daranno appuntamento a Bevagna per approfondire la figura del poverello d’Assisi, nell’ambito ... ilfoglietto.it La Primavera Medievale a Bevagna nel segno di BoccaccioE’ Giovanni Boccaccio il protagonista dell’edizione 2025 della Primavera medievale di Bevagna che oggi e domani festeggia le due giornate finali con cultura, arte, spettacoli e gastronomia, in ... lanazione.it Un ricco di eventi per tutti i gusti, 4 giorni per gli amanti della cultura, del divertimento e del buon cibo. Avete già scelto gli eventi a cui volete partecipare Scopri tutte le info sul della Primavera Medievale cliccando sul link nei - facebook.com facebook