Omaggio a Phil Collins al Mondello glam hotel | Vito De Canzio canta le colonne sonore di un' epoca

Al Mondello Glam Hotel si è tenuto un concerto dedicato a Phil Collins, con Vito De Canzio che ha interpretato le sue colonne sonore. L’evento ha coinvolto gli appassionati di musica degli anni ’80 e ’90, offrendo un omaggio alle canzoni più rappresentative dell’artista britannico. Durante la serata sono state eseguite alcune delle hit più conosciute di Collins, attirando un pubblico interessato alla musica di quell’epoca.

Un viaggio nella musica e nell'anima di uno degli artisti più iconici della storia del pop e del rock: Phil Collins. Venerdì 27 marzo al Mondello Glam Hotel si terrà un live che nasce come un autentico omaggio alla sua straordinaria carriera, ripercorrendo le canzoni che hanno segnato generazioni e continuano ancora oggi a emozionare. Dai brani della sua carriera solista alle pagine indimenticabili scritte con i Genesis, il concerto attraversa un periodo musicale irripetibile: quello tra la fine degli anni '80 e gli albori degli anni '90, quando nascono alcuni dei più grandi successi di Phil Collins, destinati a diventare colonne sonore di un'epoca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Concerto omaggio a Phil Collins al Miles Davis: Vito De Canzio canta i suoi grandi successiUna serata dedicata alla musica di Phil Collins, artista straordinario che ha segnato la storia, prima del progressive e poi del pop e del rock con... Serata omaggio a Joe Cocker al Miles Jazz Club: canta Vito De CanzioUna serata speciale dedicata a Joe Cocker, una delle voci più graffianti, viscerali e riconoscibili della storia della musica internazionale; un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Phil Collins Discussioni sull' argomento Concerto omaggio a Phil Collins al Miles Davis: Vito De Canzio canta i suoi grandi successi; Phil Collins, è stata eletta la sua canzone migliore; Liam Gallagher: Grazie a chi non ha votato gli Oasis per la Rock and Roll Hall of Fame; La Rock & Roll Hall of Fame rivela i candidati per il 2026. l’11 Marzo 1985 Eric Clapton pubblica “Behind the Sun”, il suo nono album in studio, pubblicato von la collaborazione del suo grande amico Phil Collins. Alle registrazioni presero parte tanti artisti tra i quali Steve Lukather, Jeff Porcaro, Nathan East e Greg Phi - facebook.com facebook Liam Gallagher: «Grazie a chi non ha votato gli Oasis» per la Rock and Roll Hall of Fame. Nonostante la reunion, la band inglese ha ricevuto per ora un terzo delle preferenze accordate dai fan a Phil Collins x.com