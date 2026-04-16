Made in Italy 2026 | il chirurgo brindisino Manca premiato per l' eccellenza sanitaria

Il 15 aprile a Roma, nella sala di rappresentanza della prefettura, il direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia generale di un ospedale pugliese ha ricevuto un riconoscimento durante la “Giornata Nazionale del Made in Italy 2026”. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore sanitario. Il premio è stato assegnato per l’eccellenza sanitaria raggiunta dall’equipe del reparto.

ROMA - Ieri mattina, mercoledì 15 aprile, nella sala di rappresentanza della prefettura di Roma, Giuseppe Manca, direttore dell’Uoc di Chirurgia generale dell’ospedale Perrino di Brindisi, ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito della “Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. Sport.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dorelan, l’Eccellenza del riposo Made in Italy Federica Pellegrini interpreta con il suo volto a un racconto, il film “L’Eccelenza”, che lega benessere, stile e identità italiana. L’eccellenza lecchese del Made in Italy in mostraSaranno quasi 30 le imprese del territorio protagoniste della Mostra diffusa dell’artigianato lecchese “Il prodotto e la mano”, l’iniziativa promossa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata del Made in Italy - 2026; Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Giornata nazionale del Made in Italy 2026: la Direzione generale Archivi presenta le iniziative degli Archivi di Stato. Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo ... tg24.sky.it Giornata Nazionale del Made in Italy 2026: eventi in SiciliaLa Giornata Nazionale del Made in Italy è stata istituita nel 2023. La data non è casuale: coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, un simbolo potente di ingegno e visione. In tutta Italia si cel ... 98zero.com Si celebra oggi il “Made in Italy” tra futuro e… presente "Oggi, 15 aprile, ricorre la "Giornata Nazionale del Made in Italy". Occasione utile per parlare del futuro delle eccellenze nostrane" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #artigianato #botteghe #crisi - facebook.com facebook Il «Made in Piemonte» è sotto attacco, sequestrati più di 5 milioni di falsi. L’allarme della Guardia di Finanza x.com